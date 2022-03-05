Залишилась тільки самотня Айя: Samsung офіційно йде з Росії

Корпорація Samsung Electronics заявила, що постачання до РФ було припинено "через геополітичні події". Така заборона стосується постачання чипів, смартфонів та побутової техніки.

Samsung приєдналася до низки міжнародних компаній, які згорнули свою роботу у Росії за останні кілька днів.

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За даними аналітичної компанії Counterpoint, Samsung Electronics займає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року. Samsung також передасть 6 мільйонів доларів, у тому числі 1 мільйон доларів на побутову електроніку, і добровільні пожертвування від співробітників на підтримку гуманітарних зусиль у регіоні – йдеться про допомогу біженцям. Як повідомляють джерела, обмеження стосуватимуться всіх продуктів Samsung – від мікросхем до побутової техніки.

Західний бізнес зараз масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові та нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку. Раніше від постачання до Росії відмовилися Apple, Microsoft, Intel, AMD та інші світові технологічні компанії.

Здається, мешканцям РФ доведеться підтримувати вітчизняного виробника і переходити на допотопні російські смартфони AYYA. Ось, як вони виглядають:

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