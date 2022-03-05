Білоруський трикотаж, прийшов твій час: світові магазини одягу масово йдуть з РФ

Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії. Inditex закриває 502 магазини та онлайн-продажі.

Про це повідомляє Reuters.

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"За нинішніх обставин Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації і тимчасово припиняє свою діяльність", – повідомили в компанії-власнику Zara.

До групи входять такі бренди як: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.

На Росію припадає 8,5% операційного прибутку Inditex. Минулого року цей ринок забезпечив компанії 86 мільйонів євро, або 22% усіх європейських доходів, за винятком Іспанії. Всі магазини Inditex у Росії знаходилися в оренді. У компанії працювало понад 9000 осіб.

Pull&Bear

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