Залишайтесь, б***ь, вдома: голлівудський актор закликав людей до самоізоляції

Телеведучі американських вечірніх шоу, як і всі, опинилися на карантині. Але при цьому вони продовжують записувати випуски з власних помешкань. Наприклад, Джиммі Кіммел спілкується з гостями за допомогою відеозв'язку. Напередодні героєм його "домашнього" шоу став Семюел Л. Джексон.

Актор розповів, як проводить час в ізоляції – дивиться з донькою серіал Netflix "Король тигрів".

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Крім того він зачитав уривок з книжки "Залишайтесь, б***ь, вдома", нагадавши тим самим, що зараз надзвичайно важливо залишатися в оселі через пандемію коронавірусу.

Потрібно відзначити, що поема дуже емоційна – тільки у прочитаному уривку Джексон вимовив слово fuck і похідні від нього лайки 12 разів.

Нагадаємо, що у кожному випуску Джиммі Кіммел робить пожертвування організаціям, які допомагають людям впоратися з пандемією. Вибрати організацію ведучий просить своїх гостей. Семюел Л. Джексон назвав благодійну організацію Feeding America, яка доставляє нужденним їжу.

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