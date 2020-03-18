Скільки туалетного паперу реально потрібно на 2 тижні карантину

Коронавірус змусив людей по всьому світу активно купувати якомога більше продуктів, а найбільш "цінним" товаром виявився туалетний папір. Чи виправдане бажання придбати дуже багато цього засобу для гігієни – читайте далі.

Спалахи коронавірусу змусили чимало країн ввести карантин, що не надто позитивно позначилось на супермаркетах, які атакували люди через паніку. Виявилось, що найбільш необхідними є не лише антисептики, а й гречка та туалетний папір. Саме ними запасаються так, наче вже ніколи не вийдуть з дому.

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Не дивно, що в мережі таку любов до туалетного паперу висміюють доволі активно.

"Якщо вам потрібно 17 рулонів паперу на 14 днів, то ваш стан гірший, аніж при коронавірусі".

If you need 17 rolls of toilet paper for 14 days you have a worse medical condition than a Corona Virus #SubtweetCoronavirus pic.twitter.com/aFpXltBuH7 — Mister Race Bannon (@MrRaceBannon) March 15, 2020

Тому питання, навіщо купувати стільки туалетного паперу, якщо середня тривалість карантину складає 14 днів. І тут настає час статистики: портал Statista демонструє, що за рік мешканці США використовують 141 рулон, італійці та французи – близько 70, а бразильці і китайці – не більше як 50 рулонів.

Не важко порахувати, що на місяць максимум людині потрібні 12 рулонів, а на 2 тижні – не більше 6 рулонів. Взагалі для родини із трьох людей потрібно не більше 18 рулонів.

Важливо: це максимально число, яке орієнтується на американців, які використовують у рази більше паперу, аніж мешканці інших країн.

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