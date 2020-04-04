Залишайся вдома: українські зірки записали крутий гімн-заклик

Карантин змушує якомога більше людей залишатися вдома. Втім, не всі відповідально ставляться до цього. Нагадати про важливість домашньої самоізоляції вирішили українські зірки, які записали крутий гімн-заклик "Залишайся вдома! Stay at home!", записаний багатьма мовами світу.

"Рятую світ – залишаюся вдома", – цю актуальну для всього людства ідею українські музиканти вирішили підтримати по-своєму, записавши гімн-заклик "Залишайся вдома!".

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Оскільки проблема пандемії вірусу актуальна для всієї планети, то і гімн вийшов інтернаціональним. Заклик "Залишайся вдома" звучить дванадцятьма мовами.

Свій заклик залишатися дома висловили музиканти, шоумени, спортсмени, актори та ведучі: Андрій Джеджула, Фоззі (ТНМК), Oleynik, Олександр Павлик, Іван Марунич, Ігор Грохоцький, Мирослав Кувалдін, Артем Кай, Ігор та Олексій Рева, Микола Матросов, Денис Мусаєв, Олег Лісогор, Надія Васіна, Анна Заклецька, Світлана Легка, Влад Сотніков, Валентин Науменко, Антоніна Хижняк, Бекхан Тепс та вся велика сім'я ФК "Маестро"!

Залишайся вдома! Stay at home – слухайте заклик українських зірок:

До участі у створенні композиції приєднались музиканти з різних країн:

Бас-гітара – Колін Едвін (Colin Edwin) – музикант британського гурту "Porcupine Tree";

Гітара – Jon Durant (Бостон, Америка);

Перкусія – Marco Neubauer (Німеччина);

Фортепіано – Усеїн Бєкіров;

Аранжування – ДІЛЯ;

Мастеринг – Ігор Мельник.

Автор ідеї та музики – український співак і композитор ДІЛЯ. Режисером ролика є UNDERSUN.

Прислухайтесь до українських зірок. Залишайтесь вдома. Бережіть своє здоров'я та здоров'я рідних!

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