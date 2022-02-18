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Залаштунки конкурсу Міс Еквадор: Комаров показав героїню нового випуску Світу навиворіт

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Вікторія Сальседо - фото 1
Вікторія Сальседо / instagram

У новому випуску популярного тревел-шоу Світ навиворіт покажуть надихаючу історію дівчини з інвалідністю, що кинула виклик індустрії краси. Дивимося разом!

У своєму інстаграмі ведучий шоу Дмитро Комаров опублікував фото, на якому позує з Вікторією Сальседо, моделлю та учасницею конкурсу Міс Еквадор. Через нещасний випадок у віці п'яти років вона втратила обидві руки та одну ногу.

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Таких людей як Вікторія серед нас тисячі. Часто люди з інвалідністю ведуть закритий спосіб життя. Вікторія мислить абсолютно інакше: вона не соромиться заявляти про себе на весь світ, – розповідає Комаров

25-річна Вікторія Сальседо – студентка факультету журналістики. Вона відкрита, життєрадісна, смілива і, як і багато учасниць Міс Еквадор, веде активний спосіб життя.

Чи змогла Вікторія отримати корону, і яку незвичайну пропозицію Дмитро Комаров зробив героїні – дивіться у новій серії Світу навиворіт цієї суботи, 19 лютого, о 18:30 на каналі 1+1.

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