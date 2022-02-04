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Мисливці за головами: Дмитро Комаров показав перші кадри нового сезону шоу Світ навиворіт

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Світ навиворіт - фото 1
Світ навиворіт / instagram

Ведучий та мандрівник Дмитро Комаров розповів, коли відбудеться прем'єра нового сезону його тревел-шоу та поділився подробицями. Контент не для слабкодухих!

На телеглядачів чекає продовження експедиції по Еквадору, а також унікальні репортажі з нової країни – Колумбії. Про це сам Комаров написав в інстаграмі.

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Згідно зі звичаєм, в повсякденному житті древніх шуарів існував ритуал виготовлення талісмана з голови вбитого ворога. Вважалося, що такий амулет був головним способом завоювати повагу серед племен

"Кожен з нас, напевно, хоч раз чув про легендарні племена мисливців за головами. Це люди, які відрізають, висушують людські голови та збирають їх у своїх колекціях. Це все тут, в Еквадорі", – розповів Дмитро.

Де і коли дивитися перший випуск нового сезону Світ назовні про Еквадор та Колумбію? Прем'єрний епізод вийде 5 лютого о 18.30 на телеканалі 1+1.

Фото 18+

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