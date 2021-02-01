На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен
-
- 37
Експерт з досягнення успіху Ренді Гейдж назвав кілька законів, які варто ввести у свої будні, щоб кардинально змінити життя. Все значно простіше, аніж здається.
Закон порожнечі та циркуляції. Він працює доволі просто: якщо вам потрібен новий одяг, то викиньте старий. Для того, щоб отримувати щось, потрібно звільняти для цього місце у житті. Тож для отримання бажаного варто відпускати те, що у вас є, але не приносить задоволення чи користі.
І ще: Що думають про людей з сумним виразом обличчя: незвичайне дослідження
Закон уяви. Спершу варто чітко уявити успіх у своїй голові. Зробіть опис свого ідеального дня, але краще не діліться цим ні з ким. Тримайте опис поряд і переглядайте час від часу.
Закон відплати. Якщо ви комусь щось віддаєте, то це повертається до вас у більшому розмірі. Тож хорошим варто ділитись, тоді воно буде завжди з вами.
Закон всепрощення. Якщо не навчитесь пробачати, то навряд чи зможете прийняти свій добробут. Якщо вам бракує любові та добра у серці, то навряд чи ви зможете сповна оцінити хоча б який успіх. Потрібно прощатись з негативними емоціями, які сіють неспокій.
Читайте також: Як рік без обіймів впливає на ваше психічне здоров'я
-
19:50Журналіст сплутав шампунь і став зіркою мережі (фото)
-
19:18Які продукти повинні бути у раціоні жінок після 40
-
18:45Гороскоп на 2 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
17:50Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:19Магія існує: відео з пляшкою і серветкою підкорює Reddit
-
17:05Вигода покупки косметики через інтернет
-
16:52Жінка запустила волосся до шокуючого стану, але стиліст все виправила (відео)
-
16:20Учені назвали простий напій довголіття
-
15:51Зваблива Демі Роуз показала бюст у крихітному корсеті
-
15:25У Массачусетсі поліцейські пояснюють громадянам, як захищатися від диких індичок
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
14:24Один з найбільших айсбергів планети розколовся на частини: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:00Перлинне весілля (30 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
13:53Знаменитий британський шеф-кухар розповів, як зварити ідеальні спагетті: відеоінструкція
-
13:25На продаж виставили розкішне купе Maybach, яке належало Муаммару Каддафі
-
12:54Тіна Кароль завела шанувальників провокативним нарядом з зухвалим розрізом
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
11:51Кейт Міддлтон зняла перше в історії королівське селфі: відео
-
11:23У грі GTA 6 може з'явитися головна героїня
-
10:52Українська спортсменка знялася оголеною, прикривши інтимні місця наклейками: гаряче відео
-
10:20Погоня по-голлівудськи: на Закарпатті далекобійник допоміг поліції наздогнати порушників
-
09:49Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
-
15:31Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
-
13:13Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
-
11:19Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки