Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен

Експерт з досягнення успіху Ренді Гейдж назвав кілька законів, які варто ввести у свої будні, щоб кардинально змінити життя. Все значно простіше, аніж здається.

Закон порожнечі та циркуляції. Він працює доволі просто: якщо вам потрібен новий одяг, то викиньте старий. Для того, щоб отримувати щось, потрібно звільняти для цього місце у житті. Тож для отримання бажаного варто відпускати те, що у вас є, але не приносить задоволення чи користі.

І ще: Що думають про людей з сумним виразом обличчя: незвичайне дослідження

Закон уяви. Спершу варто чітко уявити успіх у своїй голові. Зробіть опис свого ідеального дня, але краще не діліться цим ні з ким. Тримайте опис поряд і переглядайте час від часу.

Закон відплати. Якщо ви комусь щось віддаєте, то це повертається до вас у більшому розмірі. Тож хорошим варто ділитись, тоді воно буде завжди з вами.

Закон всепрощення. Якщо не навчитесь пробачати, то навряд чи зможете прийняти свій добробут. Якщо вам бракує любові та добра у серці, то навряд чи ви зможете сповна оцінити хоча б який успіх. Потрібно прощатись з негативними емоціями, які сіють неспокій.

Читайте також: Як рік без обіймів впливає на ваше психічне здоров'я