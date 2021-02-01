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Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен

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Закони успіху від Ренді Гейджа - фото 1
Закони успіху від Ренді Гейджа

Експерт з досягнення успіху Ренді Гейдж назвав кілька законів, які варто ввести у свої будні, щоб кардинально змінити життя. Все значно простіше, аніж здається.

Закон порожнечі та циркуляції. Він працює доволі просто: якщо вам потрібен новий одяг, то викиньте старий. Для того, щоб отримувати щось, потрібно звільняти для цього місце у житті. Тож для отримання бажаного варто відпускати те, що у вас є, але не приносить задоволення чи користі.

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Закон уяви. Спершу варто чітко уявити успіх у своїй голові. Зробіть опис свого ідеального дня, але краще не діліться цим ні з ким. Тримайте опис поряд і переглядайте час від часу.

Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен - фото 445819

Закон відплати. Якщо ви комусь щось віддаєте, то це повертається до вас у більшому розмірі. Тож хорошим варто ділитись, тоді воно буде завжди з вами.

Закон всепрощення. Якщо не навчитесь пробачати, то навряд чи зможете прийняти свій добробут. Якщо вам бракує любові та добра у серці, то навряд чи ви зможете сповна оцінити хоча б який успіх. Потрібно прощатись з негативними емоціями, які сіють неспокій.

Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен - фото 445820

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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