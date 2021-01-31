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Що думають про людей з сумним виразом обличчя: незвичайне дослідження
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Британські науковці провели незвичайне дослідження, щоб визначити, якої думки оточення про людей із негативним виразом обличчя. Ви здивуєтесь!
Науковці з Лондонського університету здивували новим дослідженням про те, як вираз обличчя визначає ставлення до людини. Виявилось, що будь-який негатив на лице (смуток, гнів, відраза чи страх) викликають в інших думок про низький соціальний статус цієї особи.
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Це підтвердив експеримент, у рамках якого у людей розпитали, які емоції відчувають частіше представники різних соціальних класів. Після цього фото різних людей з усіма можливим емоціями розподіляли за групами.
"Люди спираються на стереотипи про переваги багатства та успіху, щоб зробити висновок, що заможні виглядають щасливішими, аніж бідні. Приміром, до багатих частіше відносять усміхнені обличчя, аніж нейтральні. До того ж, навіть нейтральний вираз обличчя багатіїв частіше сприймають, як радісний. Зовсім протилежна ситуація з бідними", – пояснюють учені.
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