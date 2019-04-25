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Закон про державну мову: які депутати проголосували "проти"
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Верховна Рада прийняла закон про державну мову. "За" це проголосувала більшість – 278 нардепів, однак ще 38 народних обранців виступили "проти" встановлення єдиної офіційної мови України. Дізнайтеся, хто натиснув "червону кнопку".
Законопроект про державну мову нардепи розглядали кілька років, тож голосування 25 квітня 2019 року стало історичним. Нарешті Рада узаконила статус української мови як державної. Тепер закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" має підписати президент і після оприлюднення в "Урядовому кур'єрі" він набуде чинності.
Тут більше: Основні зміни і нововведення законом про державну мову
Зазначимо, законопроект №5670-д повинен унормувати законодавство України про мову після того, як Конституційний суд скасував ухвалений у 2012 році закон "Колесніченка-Ківалова". Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Низка обласних та місцевих рад визнали російську мову регіональною, також регіональними у західних областях були визнані угорську мову, молдовську та румунську.
У першому читанні парламент ухвалив законопроект №5670-д ще 4 жовтня 2018 року. Відтоді його доопрацював комітет з питань культури й духовності. У другому читанні законопроект підтримали 278 нардепів, 38 проголосували проти, а ще 7 – утрималися.
Ось список нардепів, які виступили проти закону про мову:
- Бойко Ю.А.
- Дунаєв С.В.
- Іоффе Ю.Я.
- Льовочкін С.В.
- Мураєв Є.В.
- Балицький Є.В.
- Білий О.П.
- Воропаєв Ю.М.
- Гусак В.Г.
- Добкін М.М.
- Кісельов А.М.
- Колєсніков Д.В.
- Ларін С.М.
- Мартовицький А.В.
- Мирний І.М.
- Мороко Ю.М.
- Німченко В.І.
- Павлов К.Ю.
- Скорик М.Л.
- Шенцев Д.О.
- Бахтеєва Т.Д.
- Вілкул О.Ю.
- Гальченко А.В.
- Долженков О.В.
- Ківалов С.В.
- Козак Т.Р.
- Королевська Н.Ю.
- Льовочкіна Ю.В.
- Матвієнков С.А.
- Мірошниченко Ю.Р.
- Нечаєв О.І.
- Новинський В.В.
- Папієв М.М.
- Сажко С.М.
- Шпенов Д.Ю.
- Шуфрич Н.І.
- Гуляєв В.О.
- Кіссе А.І.
А ось, як голосували партії.
БПП
За: 106
Проти: 0
Утрималися – 2:
- Макар'ян Д.Б.
- Тіміш Г.І.
Не голосували – 5:
- Гончаренко О.О.
- Грановський О.М.
- Єфімов М.В.
- Корнацький А.О.
- Сабашук П.П.
Відсутні – 22:
- Іщенко В.О.
- Козир Б.Ю.
- Куліченко І.І.
- Курячий М.П.
- Лещенко С.А.
- Сугоняко О.Л.
- Урбанський О.І.
- Чекіта Г.Л.
- Брензович В.І.
- Голубов Д.І.
- Жолобецький О.О.
- Зварич Р.М.
- Каплін С.М.
- Король В.М.
- Куніцин С.В.
- Лівік О.П.
- Лубінець Д.В.
- Нестеренко В.Г.
- Сольвар Р.М.
- Суслова І.М.
- Тригубенко С.М.
- Чепинога В.М.
Позафракційні
За: 37
Проти – 5:
- Бойко Ю.А.
- Дунаєв С.В.
- Іоффе Ю.Я.
- Льовочкін С.В.
- Мураєв Є.В.
Утрималися – 3:
- Балога І.І.
- Балога В.І.
- Безбах Я.Я.
Не голосували – 3:
- Литвин В.М.
- Деркач А.Л.
- Матвійчук Е.Л.
Відсутні – 13:
- Бакулін Є.М.
- Береза Б.Ю.
- Герега О.В.
- Купрій В.М.
- Денисенко А.П.
- Онищенко О.Р.
- Балога П.І.
- Білецький А.Є.
- Жеваго К.В.
- Клюєв С.П.
- Константіновський В.Л.
- Кривохатько В.В.
- Тарута С.О.
"Опозиційний блок"
За: 0
Проти – 31:
- Балицький Є.В.
- Білий О.П.
- Воропаєв Ю.М.
- Гусак В.Г.
- Добкін М.М.
- Кісельов А.М.
- Колєсніков Д.В.
- Ларін С.М.
- Мартовицький А.В.
- Мирний І.М.
- Мороко Ю.М.
- Німченко В.І.
- Павлов К.Ю.
- Скорик М.Л.
- Шенцев Д.О.
- Бахтеєва Т.Д.
- Вілкул О.Ю.
- Гальченко А.В.
- Долженков О.В.
- Ківалов С.В.
- Козак Т.Р.
- Королевська Н.Ю.
- Льовочкіна Ю.В.
- Матвієнков С.А.
- Мірошниченко Ю.Р.
- Нечаєв О.І.
- Новинський В.В.
- Папієв М.М.
- Сажко С.М.
- Шпенов Д.Ю.
- Шуфрич Н.І.
Не голосували:
- Павленко Ю.О.
- Солод Ю.В.
- Омельянович Д.С.
Відсутні – 4:
- Звягільський Ю.Л.
- Рабінович В.З.
- Шурма І.М.
- Добкін Д.М.
Об'єднання "САМОПОМІЧ"
За: 21
Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Відсутні – 4:
- Діденко І.А.
- Скрипник О.О.
- Мірошніченко І.В.
- Підлісецький Л.Т.
Партія "Відродження"
За: 4
Проти – 2:
- Гуляєв В.О.
- Кіссе А.І.
Утрималися – 2:
- Ільюк А.О.
- Писаренко В.В.
Не голосували – 8:
- Барвіненко В.Д.
- Бобов Г.Б.
- Клімов Л.М.
- Ланьо М.І.
- Пресман О.С.
- Святаш Д.В.
- Шкіря І.М.
- Хомутиннік В.Ю.
Відсутні – 8:
- Гєллєр Є.Б.
- Зубик В.В.
- Кацуба В.М.
- Остапчук В.М.
- Біловол О.М.
- Мисик В.Ю.
- Шипко А.Ф.
- Яценко А.В.
Радикальна партія Олега Ляшка
За: 21
Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Відсутні: 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
За: 16
Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували: 0
Відсутні – 4:
- Бухарєв В.В.
- Івченко В.Є.
- Кужель О.В.
- Немиря Г.М.
"Воля народу"
За: 7
Проти: 0
Утрималися: 0
Не голосували – 4:
- Микитась М.В.
- Шахов С.В.
- Супруненко О.І.
- Фурсін І.Г.
Відсутні – 8:
- Бандуров В.В.
- Пономарьов О.С.
- Фельдман О.Б.
- Богуслаєв В.О.
- Березкін С.С.
- Гіршфельд А.М.
- Молоток І.Ф.
- Петьовка В.В.
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