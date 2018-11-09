ЛистОпад чи листопАд? Українські слова, які ми неправильно наголошуємо

Наголос в українській мові – руховий, тож ми часто неправильно наголошуємо слова. Звісно, запам'ятати всі винятки неможливо, однак є загальні правила, які допоможуть більше не допускати помилок у вимові.

Підготували для вас корисну шпаргалку із правильними наголосами в частовживаних словах. Здивуйте рідних своєю вимовою та говоріть красиво разом з Радіо МАКСИМУМ.

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Отож, наголос на перший склад ми ставимо в таких словах:

З а гадка

В і рші

В и падок

П о друга / пр и ятель

Р а зом

Н а чинка

Ф о льга

К у рятина

Др о ва

Л а те

Наголоси в словах

Другий склад наголошуємо в таких випадках:

Нов и й

Цінн и к

Мер е жа

Спина

Фен о мен

Сер е дина

Ал е / Адж е

Чорн о слив

Грабл і

Чорн о зем

Правильні наголоси

Наголос на третій склад треба ставити у словах:

Листоп а д

Кропив а

Запит а ння

Сторінк и

Катал о г

Вантаж і вка

Псевдон і м

Бюлет е нь

Кілом е тр

Жалюз і

Наголошення слів

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