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ЛистОпад чи листопАд? Українські слова, які ми неправильно наголошуємо

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Правильні наголоси

Наголос в українській мові – руховий, тож ми часто неправильно наголошуємо слова. Звісно, запам'ятати всі винятки неможливо, однак є загальні правила, які допоможуть більше не допускати помилок у вимові.

Підготували для вас корисну шпаргалку із правильними наголосами в частовживаних словах. Здивуйте рідних своєю вимовою та говоріть красиво разом з Радіо МАКСИМУМ.

Пройди тест: Наскільки ти грамотний?

Отож, наголос на перший склад ми ставимо в таких словах:

  • Загадка
  • Вірші
  • Випадок
  • Подруга / приятель
  • Разом
  • Начинка
  • Фольга
  • Курятина
  • Дрова
  • Лате
Наголоси в словах - фото 287647
Наголоси в словах

Другий склад наголошуємо в таких випадках:

  • Новий
  • Цінник
  • Мережа
  • Спина
  • Феномен
  • Середина
  • Але / Адже
  • Чорнослив
  • Граблі
  • Чорнозем
Правильні наголоси - фото 287649
Правильні наголоси

Наголос на третій склад треба ставити у словах:

  • Листопад
  • Кропива
  • Запитання
  • Сторінки
  • Каталог
  • Вантажівка
  • Псевдонім
  • Бюлетень
  • Кілометр
  • Жалюзі
Наголошення слів - фото 287650
Наголошення слів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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