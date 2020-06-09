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Голий телеведучий CNN випадково потрапив в ролик дружини: фотофакт

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Кріс Куомо - фото 1
Кріс Куомо / instagram

Повністю оголений телеведучий американського каналу CNN Кріс Куомо випадково потрапив на відео дружини. Пара інцидент не коментує.

Дружина ведучого Христина опублікувала ролик про заняття йогою. Виявилося, що в кадр випадково потрапив повністю оголений чоловік. Він стояв зовні будинку за склом без одягу, спиною до камери.

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Коли курйозний момент виявили, ролик одразу видалили. Користувачі мережі встигли зробити скріншот. Відзначається, що Куомо і його дружина не коментують, чи дійсно оголена фігура належить 49-річному телеведучому.

Голий телеведучий CNN випадково потрапив в ролик дружини: фотофакт - фото 409006
Голий телеведучий CNN випадково потрапив в ролик дружини: фотофакт - фото 409005

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Джерело: dailymail
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