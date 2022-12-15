Заколядуй моя країна: Катерина Малицька заспівала про Різдво та силу українського народу

Ця пісня про улюблене свято всіх українців – Різдво! Слухайте музичну прем'єру "Заколядуй моя країна" та відірвіться на кілька хвилин від усіх переживань!

Попри війну та складний для нас усіх рік, співачка хотіла занурити слухача у святкову атмосферу. Щоб у людей, хоча б на декілька хвилин, усі проблеми та біди відійшли на другий план. Згадалося, як це просто – побути у родинному колі, святкуючи улюблене свято.

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Один з основних уроків 2022 року – цінувати кожен день свого життя і нічого не відкладати на потім! Я зрозуміла, що крім благодійних концертів та донатів для наших військових, треба підтримувати людей новими піснями. Попри усі складнощі, будую плани на прийдешній 2023 рік. На весну запланована прем'єра пісні "Назавжди", яку я написала ще до війни. Також з командою плануємо розпочати благодійний тур. І, звісно, продовжу працювати над новими піснями. Нехай 2023 рік принесе нам головне – перемогу! А все інше в нас обов'язково вийде, бо ми найсильніша країна!", – бажає усім українцям Малицька.

Коли ми в колі рідних – це найцінніші моменти, які здатні надихнути нас на нові звершення. А також про те, що ми своєю силою та українським духом здатні перемогти усе зло на світі.

Автор пісні Назарій Гук, також відомий, як Julik. Казкове аранжування – це також його робота. Питання до кого звернутися за святковою піснею не було. Я знала, що тільки Назар зможе поєднати традиційні мотиви та різдвяний настрій настільки майстерно. Неймовірно приємно, що наші смаки та бачення збіглися на 100% вже не вперше", – розповідає артистка.

Слухати пісню Катерина Малицька – Заколядуй моя країна:

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