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ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому

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Популярні пісні лютого - фото 1
Популярні пісні лютого

Десь почув пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam серед українців за перший тиждень лютого. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.

У кожного траплялась ситуація, коли десь залунав крутий трек, але ніхто не знає назву. Сьогодні з цією проблемою доволі легко впоратись, адже всесильний інтернет та Shazam швидко додають пісню у персональний плейлист. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього у лютому в Україні. Від світових хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!

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Трек Astronaut In The Ocean від Masked Wolf впевнено зайняв лідерську позначку, і це не дивно. На Youtube композиція за кілька місяців встигла зібрати понад 27 мільйонів переглядів та продовжує набирати популярність.

Експресивний кавер та трек Леді Гаги Paparazzi від юного Kim Dracula також затримався у чартах. Здається, нове звучання старих хітів привертає все більше уваги серед молоді.

Така ж ситуація і з піснею MAHMUT ORHAN (feat. Sena Sener) - Fly above, яка залишається у плейлистах, отримуючи свіжі версії. Але оригінальний трек все ще захоплює своїм звучанням.

Хто сказав, що діджей Tiësto вже не випускає його хітів? Кілька місяців поспіль трек The Business крутиться у чартах та змушує людей шукати його. Є щось незмінне, і це популярність нідерландського музиканта.

Доволі проста і чарівна пісня Issam Alnajjar - Hadal Ahbek також не збирається зникати з трендів, а автор навіть окремо створив лірик-відео.

Юна Fousheé та її трек Deep End ще довго крутитиметься у головах людей та знайомитиме з новою і талановитою співачкою. До того ж, додає слави і активне використання пісні у TikTok.

Голландсько-ізраїльський музикант Dotan навряд чи підозрював, що його композиція Numb так часто лунатиме на радіо. А чимало слухачів впізнають схожість зі знаменитими Imagine Dragons.

І тут в топ шазамнутих вривається українська пісня від NK. До слова, кліп на "Почуття" за короткий час зібрав понад 4 мільйони переглядів.

Джейсон Деруло теж займається не лише підтримкою різних челенджів у TikTok, а робить вірусними свої треки в цій мережі. А простий приспів Take You Dancing лише полегшує цю справу.

Далі у рейтингу опинився 16-річний юнак ElyOtto, який вже встиг своїми електротреками добряче розбурхати мережу. І пісня SugarCrash! не стала винятком

Повний плейлист найбільш трендових пісень тижня в Україні, слухати музику онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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