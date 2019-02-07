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Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото

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Закохані надихають подорожувати - фото 1
Закохані надихають подорожувати

Британець Джек Морріс та австралійська Лорен Буллен подорожують світом, надихаючи людей пакувати валізи та досліджувати країни. За цією парою стежать в Instagram майже 5 мільйонів користувачів!

Джек та Лорен познайомились ще у 2016 році, коли працювали над одним проектом на Фіджі, і відтоді любов до мандрів та симпатія об'єднала їх. Тепер молода пара подорожує світом та ділиться найкрасивішими пейзажами та моментами, тому не дивно, що за їх профілями стежать майже 5 мільйонів користувачів. У Лорен (gypsea_lust) близько 2, 1 млн підписників, а в Джека (doyoutravel) – 2,8 млн.

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До того ж, бажання досліджувати світ приносить закоханим і гроші, адже недавно вони підписали контракт з туристичною компанією United Stories. А ви ще досі вагаєтесь, чи справді мандри варті часу та грошей?

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306083

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306084

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306085

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306086

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306087

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306088

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306089

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306090

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306091

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306092

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306093

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306094

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306095

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306096

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306097

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306098

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306099

Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото - фото 306100

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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