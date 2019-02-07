Закохана пара підкорює світ і надихає на мандри: яскраві фото

Британець Джек Морріс та австралійська Лорен Буллен подорожують світом, надихаючи людей пакувати валізи та досліджувати країни. За цією парою стежать в Instagram майже 5 мільйонів користувачів!

Джек та Лорен познайомились ще у 2016 році, коли працювали над одним проектом на Фіджі, і відтоді любов до мандрів та симпатія об'єднала їх. Тепер молода пара подорожує світом та ділиться найкрасивішими пейзажами та моментами, тому не дивно, що за їх профілями стежать майже 5 мільйонів користувачів. У Лорен (gypsea_lust) близько 2, 1 млн підписників, а в Джека (doyoutravel) – 2,8 млн.

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До того ж, бажання досліджувати світ приносить закоханим і гроші, адже недавно вони підписали контракт з туристичною компанією United Stories. А ви ще досі вагаєтесь, чи справді мандри варті часу та грошей?

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