Складено рейтинг найдорожчих міст світу

Рейтинг найдорожчих міст світу для проживання у 2019 році був опублікований у щорічному міжнародному дослідженні, присвяченому доступності житла. Найдорожчим для проживання містом був названий Гонконг.

Лідером рейтингу виявився Гонконг. На другому місці у списку йде Ванкувер (Канада), а замикає трійку лідерів Сідней (Австралія). Далі в переліку йдуть Мельбурн (Австралія), Санта-Круз (Каліфорнія, США), Сан-Хосе (Каліфорнія, США), Лос-Анджелес (Каліфорнія, США), Тауранга і Окленд (Нова Зеландія), а також Сан-Франциско ( Каліфорнія, США).

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Гонконг

У дослідженні були проаналізовані 309 ринків житла (і 91 великий ринок з населенням понад мільйон чоловік) у восьми країнах – Австралії, Канаді, Гонконгу, Ірландії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Великобританії і США.

При складанні рейтингу були взяті до уваги дані за третій квартал 2018 року. Опитування показує, що найбільш "недоступні великі ринки житла" зараз розташовані у Китаї, Австралії та Нової Зеландії.

Ванкувер

Сідней

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