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Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі

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Фото Давида Оріккіо, які надихають на мандри - фото 1
Фото Давида Оріккіо, які надихають на мандри / instagram.com/davideor94

Талановитий фотограф мандрує світом, фіксуючи на камеру найзатишніші та найкрасивіші вулички у різних країнах. Досі вагаєтесь, чи варто їхати у відпустку не до моря?

Знайомтесь, Давид Оріккіо (Davide Oricchio) – фотограф-самоучка, який зараз мешкає та працює у Парижі, однак майже весь свій вільний час присвячує мандрівкам та дослідженням інших країн та міст. Хлопець фокусується на архітектурі та пейзажах, показуючи різницю та атмосферу у різних куточках планети. Тому не дивно, що за профілем Давида стежать понад 70 тисяч користувачів Instagram.

І ще: Складено рейтинг найдорожчих міст світу

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305670

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305671

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305672

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305673

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305674

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305675

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305676

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305677

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305678

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305679

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305680

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305681

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305682

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305683

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305684

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305685

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305686

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305687

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305688

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305689

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305690

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305691

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305692

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305693

Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі - фото 305694

Джерело всіх фото: instagram.com/davideor94

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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