Вуличні фото з різних країн, які надихають на подорожі

Талановитий фотограф мандрує світом, фіксуючи на камеру найзатишніші та найкрасивіші вулички у різних країнах. Досі вагаєтесь, чи варто їхати у відпустку не до моря?

Знайомтесь, Давид Оріккіо (Davide Oricchio) – фотограф-самоучка, який зараз мешкає та працює у Парижі, однак майже весь свій вільний час присвячує мандрівкам та дослідженням інших країн та міст. Хлопець фокусується на архітектурі та пейзажах, показуючи різницю та атмосферу у різних куточках планети. Тому не дивно, що за профілем Давида стежать понад 70 тисяч користувачів Instagram.

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Джерело всіх фото: instagram.com/davideor94

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