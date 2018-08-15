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Закляття: трейлер шокував користувачів YouTube

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Закляття - фото 1
Закляття / Кадр з відео

Ролик був знятий з показу, як шок-контент. Пізніше відео з'явилося на відеохостингу знову.

Проморолик майбутнього хоррора "Закляття" в мережі визнали надто страшним. Відео було видалено з Youtube як шок-контент після того, як з‘явилася обурена реакція людей.

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Повідомляється, що дуже коротке відео демонструвалося як рекламна вставка, через це пропустити його люди не могли. Коли з промо ознайомилися представники YouTube, то воно було знято з показу.

У відео спочатку з'являється значок зменшення звуку. Це, в свою чергу, змушувало користувачів думати, що динаміки дали збій, і вони виправляли ситуація вручну, збільшуючи гучність.

У підсумку, після появи скрімера люди жахалися страшного крику, відтвореного на максимальній гучності. Багато почали публікувати обурені реакції на відео.

Пізніше видалений ролик все ж з'явився на відеохостингу знову.

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Джерело: esquire
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