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Суспірія: з'явився новий кадр з Дакотою Джонсон

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Дакота Джонсон - фото 1
Дакота Джонсон / Instagram

У римейку класичного фільму жахів Даріо Ардженто також знялася британська актриса Тільда Суїндон.

У мережі з'явився новий кадр із стрічки "Суспірія" з Дакотою Джонсон в головній ролі. Фото актриса розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Джонсон стоїть в центрі групи людей в театральних танцювальних позах. Всі одягнені в бежеву білизну і дивні костюми темно-червоного кольору.

Give your soul to the dance #Suspiria

A post shared by Dakota Johnson (@officialdakotajohnson) on

Над розробкою ремейку працювали практично десять років. Режисером картини став творець фільму "Назви мене своїм ім'ям" Лука Гуаданьїно.

Над стрічкою також працюють російський хореограф Олена Фокіна і головна героїня оригінального фільму Джессіка Харпер. Прем'єра фільму жахів повинна відбутися на 75-му Венеціанському кінофестивалі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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