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Дивіться фінальний трейлер Бобота й енергії Всесвіту

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На картину витратили близько 20 мільйонів гривень - фото 1
На картину витратили близько 20 мільйонів гривень / YouTube

Опублікований фінальний трейлер фантастичного фільму українського виробництва Бобот та енергія Всесвіту.

Ролик з'явився на Youtube-каналі компанії UFD.

І ще: Вийшов трейлер фільму Бельканто з Джуліанною Мур

Картина вийде на широкі екрани в Україні 30 серпня. У стрічці розповідається про те, як 12-річний хлопчик і ожила трансформаторна будка рятують людство від катастрофи після вибуху на сонці.

На картину витратили близько 20 мільйонів гривень, половину з яких виділила держава. Над графікою фільму працювали близько сотні фахівців. У фільмі головні ролі виконали Віктор Григор'єв, Іванна Бородай, Ігор Мірошниченко та Володимир Ращук, а музику написав Фагот із ТНМК.

У мережі також опублікували фінальний трейлер до веселого мультфільму "Смолфут" (Smallfoot). Чарівний мультфільм "Смолфут" розповідає про єті (він же бігфут та снігова людина) на ім'я Міго, який вірить у те, що існують люди (вони ж смолфути).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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