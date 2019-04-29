Як впоратися з алергією на пилок: поради фахівців

Часте миття волосся, їзда в автомобілі з закритими вікнами і обмежене перебування на свіжому повітрі, допоможуть полегшити симптоми весняної алергії. Відповідні рекомендації опублікувало міністерство охорони здоров'я Італії.

Отже, щоб не страждати від кашлю та інших неприємних симптомів, в міністерстві розробили 6 рекомендацій, які допоможуть позбутися або полегшити симптоми алергії.

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1. Зверніться до лікаря

За даними міністерства, для правильної діагностики та виявлення алергену, насамперед слід звернутися до лікаря або фахівця з алергії. Таким чином, ви зможете пройти правильне лікування ще до початку сезону цвітіння.

2. На море!

У період запилення рослин, короткочасне перебування на морі послужить хорошою альтернативою перебуванню в місті. Там концентрація пилку в повітрі набагато менша.

3. Стежити за календарем

Якщо ви знаєте свої слабкі сторони, то в якості запобіжних заходів, необхідно стежити за календарем запилення рослин і розуміти, які алергени в конкретний період присутні в повітрі.

4. Вибирати час доби

У період цвітіння і запилення, найкраще бувати на вулиці вранці або пізно ввечері, під час найменшої концентрації пилку в повітрі. Варто уникати прогулянок у сільській місцевості та на луках, де недавно зрізали траву.

5. Поїздки та миття волосся

Якщо ви подорожуєте на машині або поїзді, краще не відкривати вікна, а користуватися кондиціонером, вентиляцією з фільтрами. Слід також уникати діяльності на відкритому повітрі в середині дня, особливо при вітряній погоді. Уникайте жвавих вулиць, зелених зон і намагайтеся частіше мити волосся.

6. Вікна

Намагайтеся рідше відкривати вікна у себе в будинках і квартирах.

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