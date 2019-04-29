Ці речі не можна зберігати вдома: викиньте їх

Енергетика в будинку дуже важлива. Деякі речі категорично не можна зберігати вдома, щоб не зіпсувати її.

Розбиті дзеркала. За старих часів дзеркала вважалися порталами у потойбічний світ. Деякі фахівці і зараз впевнені, що розбиті дзеркала притягають невдачу. Дизайнери не рекомендують встановлювати дзеркала навпроти спального місця. Пошкоджені дзеркала треба обов'язково знімати і викидати.

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Старе взуття. Кажуть, що старе взуття зберігає на собі спогади прожитих років. Стоптані, порвані капці можуть зберігати негативні спогади. Такі речі загрожують скандалами в сім'ї. Стара взуття – це старе життя.

Зламана техніка. Техніка теж має свою енергетику. Коли якийсь побутовий предмет ламається, він порушує енергетику в будинку. Езотерики стверджують, що всі електронні предмети мають енергетичне поле, яке легко порушити.

Старе взуття слід викидати

Порожні пляшки і папір. Звичка зберігати порожні пляшки погана. Те ж саме стосується старих газет. Ці звички минулого варто викорінювати. Якщо ви не користуєтеся річчю, викиньте її.

Засоби для прибирання. Інвентар для прибирання має бути чистим, красивим і охайним. Психологи кажуть, що про людину можна багато чого розповісти, побачивши речі, якими вона прибирає свій будинок. Всі порвані ганчірки і зламані віники мають бути на смітнику.

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