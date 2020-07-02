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Водій відчує себе Аладдіном: нові деталі про кросовер Citroen C4
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Компанія Citroen розповіла детальну інформацію про купеподібний крос-хетчбек C4. Два тижні тому марка показала фотографії моделі, а тепер опубліковані її технічні характеристики. Що цікавого в новинці французів?
Новинка Citroen C4 буде доступна у бензиновому, дизельному і електричному виконанні під назвою е-C4.
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Габаритна довжина нового Citroen C4 становить 4360 міліметрів (на 31 міліметр більше за попередника), ширина – 1800 міліметрів (+11 міліметрів), висота – 1525 міліметрів (+34 міліметри), а колісна база досягає 2670 міліметрів (+62 міліметри). Обсяг багажника – 380 літрів.
Як і С4 Cactus і C5 Aircross, новий хетчбек отримав підвіску з "прогресивними гідравлічними буферами", яка прийшла на зміну "класичній" гідропневматиці Hydractive. Як кажуть в Citroen, поїздка на машині з такою підвіскою створює "ефект польоту на килимі-літаку", надаючи відчуття "ширяння" над дорогою.
Крос-хетч, побудований на модульній платформі CMP/e-CMP, буде пропонуватися з п'ятьма бензиновими двигунами потужністю від 100 до 155 кінських сил, а також двома дизелями, що видають 110 і 130 кінських сил. Агрегати працюють у парі з шестиступінчастою "механікою" або восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач.
Електричний варіант е-C4 оснащується силовою установкою, що складається з 136-сильного електромотора (260 Нм) і літій-іонного акумулятора на 50 кіловат-годин.
До "сотні" електромобіль розганяється за 9,7 секунди. Максимальна швидкість – 150 кілометрів на годину. На одному заряді хетчбек, оснащений системою рекуперації енергії при гальмуванні, може проїхати 350 кілометрів.
Від зарядної станції потужністю сто кіловатів батарея автомобіля за хвилину отримає заряд, якого буде достатньо, щоб проїхати 10 кілометрів. До 80 відсотків місткості акумулятор наповнюється за 30 хвилин. Для підзарядки електрокара від звичайної розетки буде потрібно понад добу.
У салоні новинки є спеціальне висувне кріплення під планшет, інтегроване в приладову панель, 16 відділень для дріб'язку, кольоровий проєкційний дисплей, вбудований у ніжку салонного дзеркала відеореєстратор з 16 ГБ пам'яті і сидіння з особливою піною всередині для більшої м'якості, комфорту і підтримки пасажирів у далекій дорозі.
В оснащення моделі входить круговий відеоогляд, адаптивний круїз-контроль, системи освітлення поворотів, стеження за розміткою, розпізнавання дорожніх знаків і автоматичного гальмування при загрозі зіткнення з машинами, пішоходами або велосипедистами. Для нових С4 і ë-C4 передбачена 31 комбінація кольорів кузова і пакетів колірних елементів, а також шість різних тем обробки салону.
Новий крос-хетчбек C4 і електрокар ë-C4 стануть доступні для замовлення в Європі восени 2020 року.
Citroen вперше показала фотографії десятого покоління C4 в середині червня. Компанія відмовилася від звичного форм-фактора хетчбека на користь кросовера з похилим дахом, прикрашеного захисними пластиковими накладками на кузові, назвавши цей тип кузова "крос-хетчбеком".
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