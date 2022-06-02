Закарпатський легіон ефектно знищив ворожий "Град" – відео

Українські бійці щодня працюють над тим, щоб наблизити нашу перемогу у війні з окупантами. І майже щодня з'являються кадри зі знищенням техніки та військового складу російських загарбників.

Воїни зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади зуміли позбавити російських військових ще однієї установки "Град", з якої окупанти обстрілюють все, що бачать на своєму шляху. Відповідне відео з'явилось на сторінці Закарпатського легіону у фейсбуці.

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"Ворожий град заблукав та відкрив вогонь. Але він більше так робити не буде", – йдеться у повідомленні. Відзначимо, що 128 ОГШБр перебуває у східних областях країни, де бореться із загарбниками ще з 2014 року.

Додамо, що станом на 2 червня окупанти втратили 3 354 бойові броньовані машини, 661 артилерійську систему та 95 засобів ППО. Повний перелік втрат російської армії з початку вторгнення має такий вигляд:

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