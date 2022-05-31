"Вовкодави" в дії: українські бійці опановують бронемашини з Великої Британії

Велика Британія не словом, а ділом активно допомагає нам виграти у цій російсько-українській війні. Країна постачає захисникам України все більше військової техніки. Так, нашими землями уже їздять бронеавтомобілі Wolfhound.

Українські захисники вже почали опановувати британські броньовані машини тактичної підтримки. Відповідне відео зявилося у Twitter на сторінці Ukraine Weapons Tracker.

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Як видно з кадрів, поки що техніку тестують на полігонах, але незабаром Wolfhound відправлять на передову. Ці машини використовуватимуть для перевезення особового складу, боєприпасів та інших важливих вантажів.

Бронеавтомобілі Wolfhound з колісною формулою 6х6 оснащені великокаліберним кулеметом Browning M2 калібру 12,7 мм. Їхня броня здатна витримати обстріл зі стрілецької зброї, підрив мін та саморобних вибухів пристроїв. Крім основного призначення, ці бронеавтомобілі можна використовувати як тягач для різної зброї (наприклад, гаубиць).

#Ukraine: The first sighting of UK-donated Wolfhound Heavy Tactical Support Vehicles in Ukraine - in this footage the Ukrainian soldiers seem to train with newly received vehicles with Browning M2HB .50 heavy machine guns installed.pic.twitter.com/sNxHs4aeXm — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 29, 2022

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