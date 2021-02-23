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Зірка Дивергента оголосила про заручини з відомим футболістом

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Шейлін Вудлі - фото 1
Шейлін Вудлі / gettyimages

29-річна актриса, зірка фільмів Дивергент і Винні зірки Шейлін Вудлі офіційно підтвердила, що заручилася з 37-річним гравцем в американський футбол Аароном Роджерсом. Однак деталі майбутнього весілля розкривати не стала.

Відомо, що чутки про заручини пари з'явилися в мережі вже давно, але американська зірка їх ніяк не коментувала. Лише під час свого недавнього інтерв'ю зізналася, що вони з Аароном дійсно побралися.

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"Ми вже давно заручені. Так, ми побралися деякий час тому, і Аарон чудова, неймовірна людина", – зазначила Шейлін. Знаменитість не любить говорити про особисте життя, тому деталі, що стосуються заручин і майбутнього весілля вона не стала розкривати. Лише зазначила, що познайомилася з коханим в розпал пандемії коронавірусної інфекції. Тоді стадіони були закриті і масові заходи заборонені, тому Шейлін не мала можливості спостерігати за грою свого бойфренда. Так, за словами актриси, вона не дуже розбирається в футболі, але продовжує вивчати цю гру.

Ще зірка Дивергента зазначила, що ніколи не могла б подумати, що пов'яже своє життя з футболістом. Але вона дуже рада такому майбутньому, тому що дуже щаслива з Аароном. Відзначимо, що для актриси і футболіста цей шлюб буде першим.

Зірка Дивергента оголосила про заручини з відомим футболістом - фото 448888

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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