Займись спортом: Трамп знову осоромився під час мітингу (відео)

Президент США Дональд Трамп знову опинився в курйозній ситуації через звернення до учасника мітингу, який виявився його прихильником. Американський лідер вміє робити "компліменти".

У четвер, 15 серпня, Дональд Трамп побував на мітингу у Нью-Гемпширі, де вирішив посміятись з одного із присутніх. Президент США вирішив, що чоловік на одній з трибун - один із його опонентів.

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"Цей хлопець має серйозні проблеми з вагою. Йди додому, займись спортом. Виведіть його, будь ласка", – відзначив Трамп. Однак він не помітив, що чоловіком був Френк Доусон у футболці "Трамп 2020", який є прихильником політики чинного президента. Звісно ж, невдовзі Дональду про це повідомили, але він вирішив не вибачатись.

President Trump mocks appearance of rally protester: "That guy's got a serious weight problem" https://t.co/OnWQ2BnSMc pic.twitter.com/7xTBiNPS5J — The Hill (@thehill) August 16, 2019

Відомо, що американський глава зателефонував мітингарю та подякував за підтримку. У свою чергу осміяний чоловік зізнався, що й далі продовжує підтримувати Трампа і вважає його "найкращим, що коли-небудь траплялось з країною".

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