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Мережу розвеселив жук, який повзав по Трампу: курйозне відео

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Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / news.rambler

Комаха виявилася у волоссі президента США Дональда Трампа, коли він вимовляв офіційну промову в Вірджинії. Курйозне відео опублікували в інтернеті.

У мережі з'явився ролик з президентом США, на якому він промовляє офіційну промову у Вірджинії. На кадрах видно, як в певний момент відбувся казус – невеликих розмірів жук повзав у волоссі Трампа.

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Попри комаху, глава США продовжував незворушно говорити свій спіч, не перериваючись ні на секунду. Користувачам мережі сподобалося відео і юзери почали жартувати з цього приводу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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