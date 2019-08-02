Мережу розвеселив жук, який повзав по Трампу: курйозне відео

Комаха виявилася у волоссі президента США Дональда Трампа, коли він вимовляв офіційну промову в Вірджинії. Курйозне відео опублікували в інтернеті.

У мережі з'явився ролик з президентом США, на якому він промовляє офіційну промову у Вірджинії. На кадрах видно, як в певний момент відбувся казус – невеликих розмірів жук повзав у волоссі Трампа.

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Попри комаху, глава США продовжував незворушно говорити свій спіч, не перериваючись ні на секунду. Користувачам мережі сподобалося відео і юзери почали жартувати з цього приводу.

The US President managed to finish a speech in Virginia without being distracted by what appears to be a bug crawling through his hair.



Read today's top stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/8ntFVaSoPm — Sky News (@SkyNews) July 30, 2019

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