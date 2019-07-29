Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook

Володимир Зеленський переплутав назву міста і області у своїй публікації в соціальній мережі Facebook. Президент України випадково "декомунізував" Дніпропетровщину.

Новоспечений гарант назвав Дніпропетровську область Дніпровською, чим ненавмисно "декомунізував" область і потішив мережу. Це був єдиний кумедний момент публікації, бо пост був пов'язаний з вимогою звільнити главу ГУНП в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю, який потрапив в резонансний скандал з патрульними.

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"У сучасному світі нічого неможливо приховати. Попри всі спроби замовчати історію про затримання патрульних, які зупинили за порушення авто начальника обласного управління МВС в Дніпровській області Віталія Глуховерю, відео з подробицями інциденту з'явилося в соцмережах і ЗМІ", – написав Зеленський.

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