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Чоловік випадково дізнався про зраду дружини завдяки роутеру: лайфхак
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Користувач популярного форуму Reddit поділився історією про те, як абсолютно випадково вивів свою дружину-зрадницю на чисту воду. Для цього йому не знадобилося ні стеження, ні жучки, ні навіть камери – допоміг пристрій, який є в кожному будинку.
Реддітор з ніком LickingWoundSal випадково дізнався про невірність дружини. Для цього чоловіку не довелося вирахувати зрадницю хитромудрими способами. Його метод виявився дуже простим – але він, можливо, стане в пригоді ще комусь.
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Чоловікові 30 років. За його словами, у стосунках з дружиною все було гаразд до тих пір, поки вона не почала листуватись з незнайомцем у Snapchat.
"Вона багато часу проводила в розмовах з ним, і іноді це навіть зривало наші вечері. Звісно, мене це напрягало, і ми навіть кілька разів сварилися. Хоча я не заперечував проти того, щоб у неї були друзі, але це переходило всі межі", – поскаржився LickingWoundSalt.
Чоловік не хотів зізнаватися собі в тому, що ревнує, а даремно, адже, як з'ясувалося пізніше, у нього були для цього всі підстави. Дружина продовжувала проводити з новим знайомим все більше онлайн-часу, але при цьому запевняла коханого, що йому нема про що турбуватися. Невідомо, скільки б ще реддітор перебував в невіданні, якби не чиста випадковість і технологічний прогрес.
"Я використовую систему маршрутизатора Eero, і в ній є додаток, що показує інформацію про пристрій і останні підключення до нашої мережі Wi-Fi. Мій кузен сьогодні щось робив в нашому домі, і я отримав повідомлення, що він підключився до нашої мережі. Я клацнув по повідомленню і випадково заглянув у список пристроїв, що підключалися до нашого роутера. Тоді я побачив пристрій, якого я не знав. Це був айфон з чоловічим ім'ям", – поділився LickingWoundSalt.
Чоловік не сильно здивувався, коли побачив, що назва айфона збігається з іменем хлопця, з яким його дружина щодня спілкувалася в Snapchat. "Я запитав у своєї дружини, що це було, але вона почала захищатися і стверджувати, що це збіг, але я так не думаю", – додав користувач мережі.
Чоловік уточнив, що підібрав до свого WI-FI складний пароль, тому сумнівається, що хтось просто вгадав комбінацію цифр і букв.
"Я хочу сконтактувати з Eero і перевірити, чи зможу я отримати інформацію, коли саме цей iPhone підключався до нашої мережі. Це просто формальності. Я вже планую розлучення", – підсумував LickingWoundSalt.
У коментарях на Reddit підтримали рішення чоловіка, вирішивши, що дружина просто водить його за ніс. Однак ми не можемо цього стверджувати, адже випадковості все ж бувають. Тому робіть висновки на власний розсуд.
Щоб піти стопами LickingWoundSalt і дізнатися про те, хто підключався до вашого WI-FI, необов'язково мати роутер компанії Eero. Маршрутизатори інших фірм теж пропонують дізнатися, хто підключався до роутера без вашого відома, і ця схема працює як для TP-Link, так і для ASUS та інших пристроїв.
Щоправда, дізнатися ім'я конкретної людини не вийде: у вашому розпорядженні буде внутрішня IP-адреса, MAC-адреса та іноді ім'я комп'ютера в мережі. Для початку доведеться зайти у вебінтерфейс налаштувань роутера, ввести IP-адресу роутера в адресний рядок браузера, а потім – логін і пароль для входу (зазвичай це просто admin).
Потім в меню потрібно натиснути на пункт "Розширені налаштування", а потім в графі "Статус" знайти посилання "Клієнт" – там і буде список всіх підключень.
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