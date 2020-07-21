Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Чоловік випадково дізнався про зраду дружини завдяки роутеру: лайфхак

  • 179
Зрада - фото 1
Зрада / pexels

Користувач популярного форуму Reddit поділився історією про те, як абсолютно випадково вивів свою дружину-зрадницю на чисту воду. Для цього йому не знадобилося ні стеження, ні жучки, ні навіть камери – допоміг пристрій, який є в кожному будинку.

Реддітор з ніком LickingWoundSal випадково дізнався про невірність дружини. Для цього чоловіку не довелося вирахувати зрадницю хитромудрими способами. Його метод виявився дуже простим – але він, можливо, стане в пригоді ще комусь.

Це цікаво: Американець не міг поділити з сусідами територію, тому розрізав їхній гараж навпіл

Чоловікові 30 років. За його словами, у стосунках з дружиною все було гаразд до тих пір, поки вона не почала листуватись з незнайомцем у Snapchat.

"Вона багато часу проводила в розмовах з ним, і іноді це навіть зривало наші вечері. Звісно, мене це напрягало, і ми навіть кілька разів сварилися. Хоча я не заперечував проти того, щоб у неї були друзі, але це переходило всі межі", – поскаржився LickingWoundSalt.

via GIPHY

Чоловік не хотів зізнаватися собі в тому, що ревнує, а даремно, адже, як з'ясувалося пізніше, у нього були для цього всі підстави. Дружина продовжувала проводити з новим знайомим все більше онлайн-часу, але при цьому запевняла коханого, що йому нема про що турбуватися. Невідомо, скільки б ще реддітор перебував в невіданні, якби не чиста випадковість і технологічний прогрес.

"Я використовую систему маршрутизатора Eero, і в ній є додаток, що показує інформацію про пристрій і останні підключення до нашої мережі Wi-Fi. Мій кузен сьогодні щось робив в нашому домі, і я отримав повідомлення, що він підключився до нашої мережі. Я клацнув по повідомленню і випадково заглянув у список пристроїв, що підключалися до нашого роутера. Тоді я побачив пристрій, якого я не знав. Це був айфон з чоловічим ім'ям", – поділився LickingWoundSalt.

via GIPHY

Чоловік не сильно здивувався, коли побачив, що назва айфона збігається з іменем хлопця, з яким його дружина щодня спілкувалася в Snapchat. "Я запитав у своєї дружини, що це було, але вона почала захищатися і стверджувати, що це збіг, але я так не думаю", – додав користувач мережі.

Чоловік уточнив, що підібрав до свого WI-FI складний пароль, тому сумнівається, що хтось просто вгадав комбінацію цифр і букв.

"Я хочу сконтактувати з Eero і перевірити, чи зможу я отримати інформацію, коли саме цей iPhone підключався до нашої мережі. Це просто формальності. Я вже планую розлучення", – підсумував LickingWoundSalt.

У коментарях на Reddit підтримали рішення чоловіка, вирішивши, що дружина просто водить його за ніс. Однак ми не можемо цього стверджувати, адже випадковості все ж бувають. Тому робіть висновки на власний розсуд.

via GIPHY

Щоб піти стопами LickingWoundSalt і дізнатися про те, хто підключався до вашого WI-FI, необов'язково мати роутер компанії Eero. Маршрутизатори інших фірм теж пропонують дізнатися, хто підключався до роутера без вашого відома, і ця схема працює як для TP-Link, так і для ASUS та інших пристроїв.

Щоправда, дізнатися ім'я конкретної людини не вийде: у вашому розпорядженні буде внутрішня IP-адреса, MAC-адреса та іноді ім'я комп'ютера в мережі. Для початку доведеться зайти у вебінтерфейс налаштувань роутера, ввести IP-адресу роутера в адресний рядок браузера, а потім – логін і пароль для входу (зазвичай це просто admin).

Потім в меню потрібно натиснути на пункт "Розширені налаштування", а потім в графі "Статус" знайти посилання "Клієнт" – там і буде список всіх підключень.

Читайте також: Кумедна інструкція від дівчини, як правильно робити дікпіки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 3995
Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 18 липня, 12:51
  • 408
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2440581
Загрузка...
Новини