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Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року

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Найкращі знімки року - фото 1
Найкращі знімки року / boredpanda

П'ятий щорічний фотоконкурс Dronestagram оголосив переможців. За допомогою безпілотників нашу планету відобразили на фото з нових і унікальних ракурсів.

У конкурсі взяли участь тисячі учасників з усього світу, продемонструвавши свої найкращі фотографії.

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Організатори конкурсу впевнені, що хороша фотографія з безпілотника повинна мати яскраво виражену вертикальну орієнтацію, демонструючи сцену зверху. Причому робити це з такої точки, яку може забезпечити лише дрон. Також важливий художній підхід, який демонструє життя людей або тварин.

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301344

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301345

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301346

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301347

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301348

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301349

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301350

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301351

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301352

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301353

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301354

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301355

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301356

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301357

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301358

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301359

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301360

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301361

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301362

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301363

Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року - фото 301364

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Джерело: boredpanda
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