Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року

П'ятий щорічний фотоконкурс Dronestagram оголосив переможців. За допомогою безпілотників нашу планету відобразили на фото з нових і унікальних ракурсів.

У конкурсі взяли участь тисячі учасників з усього світу, продемонструвавши свої найкращі фотографії.

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Організатори конкурсу впевнені, що хороша фотографія з безпілотника повинна мати яскраво виражену вертикальну орієнтацію, демонструючи сцену зверху. Причому робити це з такої точки, яку може забезпечити лише дрон. Також важливий художній підхід, який демонструє життя людей або тварин.

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