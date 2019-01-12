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Атмосферні знімки повсякденного життя людей у передмісті Австралії

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Атмосферні знімки Австралії - фото 1
Атмосферні знімки Австралії / flickr

Фотографії Воррена Кірка (Warren Kirk) присвячені тим, хто виріс в австралійському передмісті за останні 50 років.

Фотографії магазинів і будинків, садів і віталень, людей, оточених тим, що вони люблять, зроблені з любов'ю, майстерністю і з великою повагою до людей і місць, які відображені на знімках.

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Кірк пробуджує ностальгійні спогади:

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Джерело: flickr
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