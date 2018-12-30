Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують

Талановитий фотограф захоплює сучасну красу вулиць та міст Японії, від якої перехоплює подих!

Знайомтесь, Такеші Хаякава (Takeshi Hayakawa) – талановитий японський фотограф, міський дослідник та ретушер, який мешкає та працює на два міста – Кіото та Осаку. Чоловік фокусує свою увагу на особливій красі архітектури та вуличного життя. Тому зовсім не дивно, що його роботи мають прихильників. В соцмережі Instagram за Такеші стежать понад 12,5 тисяч підписників.

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Джерело всіх фото: instagram.com/22phottt

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