Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують

  • 15
Вуличні фото Такеші Хаякави - фото 1
Вуличні фото Такеші Хаякави / instagram.com/22phottt

Талановитий фотограф захоплює сучасну красу вулиць та міст Японії, від якої перехоплює подих!

Знайомтесь, Такеші Хаякава (Takeshi Hayakawa) – талановитий японський фотограф, міський дослідник та ретушер, який мешкає та працює на два міста – Кіото та Осаку. Чоловік фокусує свою увагу на особливій красі архітектури та вуличного життя. Тому зовсім не дивно, що його роботи мають прихильників. В соцмережі Instagram за Такеші стежать понад 12,5 тисяч підписників.

І ще: Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298514

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298515

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298516

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298517

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298518

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298519

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298520

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298521

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298522

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298523

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298524

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298525

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298526

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298527

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298528

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298529

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298530

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298531

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298532

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298533

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298534

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298535

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298536

Захопливі вуличні фото Японії Такеші Хаякави, які заворожують - фото 298537

Джерело всіх фото: instagram.com/22phottt

Читайте також: Архітектура Чикаго в об'єктиві талановитого майстра

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28 грудня, 19:00
  • 1672
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 20767
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 954052
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл