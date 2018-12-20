Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри

Документальний фотограф Джоді Макдональд ділиться знімками зі своїх подорожей, які змушують затримати погляд.

Знайомтесь, Джоді Макдональд (Jody MacDonald) – спортивний та документальний фотограф з Саудівської Аравії, яка зараз мешкає та працює в американському місті Кетчум. З самого дитинства вона мандрувала світом і понад 10 років пробула біля моря, навчаючись серфінгу, парапланеризму та кайтсерфінгу. Загалом за плечима Джоді понад 60 різних країн та чимало кадрів з найкрасивіших та найдикіших місць світу.

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Джерело всіх фото: instagram.com/jodymacdonaldphoto

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