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Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри

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Подорожі світом від Джоді Макдональд - фото 1
Подорожі світом від Джоді Макдональд / instagram.com/jodymacdonaldphoto

Документальний фотограф Джоді Макдональд ділиться знімками зі своїх подорожей, які змушують затримати погляд.

Знайомтесь, Джоді Макдональд (Jody MacDonald) – спортивний та документальний фотограф з Саудівської Аравії, яка зараз мешкає та працює в американському місті Кетчум. З самого дитинства вона мандрувала світом і понад 10 років пробула біля моря, навчаючись серфінгу, парапланеризму та кайтсерфінгу. Загалом за плечима Джоді понад 60 різних країн та чимало кадрів з найкрасивіших та найдикіших місць світу.

І ще: Мармурові каменоломні Італії з висоти: ефектні фото

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296316

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296317

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Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296322

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296323

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296324

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296325

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296326

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296327

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296328

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296329

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296330

Захопливі пригоди фотографа Джоді Макдональд: ефектні кадри - фото 296331

Джерело всіх фото: instagram.com/jodymacdonaldphoto

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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