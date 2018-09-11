Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Захопливі подорожі в об'єктиві Кріса Поплавскі: яскраві фото

  • 49
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 1
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф-самоучка фіксує свої мандри на камеру, викликаючи шалене бажання гайнути на край світу. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Кріс Поплавскі (Chris Poplawski) – фотограф та оператор дрона, який зараз мешкає у Лос-Анджелесі, але надовго не засиджується вдома. Хлопець фокусується у своїх поїздках на ландшафтній та туристичній фотографії, тому не дивно, що його профіль в соцмережі Instagram має понад 84 тис. підписників. Зацініть!

І ще: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр

Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275349
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275348
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275347
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275346
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275345
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275344
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275343
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275342
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275341
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275340
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275339
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275338
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275337
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275336
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Читайте також: Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 176
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 510
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 504234
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі