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Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

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Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 1
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Талановитий фотограф Стів Рое робить особливі знімки столиці Японії, які нагадують футуристичний незвичайний світ.

Знайомтесь, Стів Рое (Steve Roe) – цифровий художник та фотограф, який зараз мешкає у Сеулі. Незвичайна архітектура та ритм найбільшого міста і столиці Японії настільки захопила хлопця, що він перетворив свій профіль в соцмережі Instagram на сторінку прогулянок вечірнім Токіо. Яскраві вивіски, хмарочоси і незвичайні будівлі нагадують кадри з фільму "Той, хто біжить по лезу". Зацініть:

І ще: Ви не повірите, де зроблено ці неймовірні фото

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275154
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275153
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275152
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275151
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275150
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275149
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275148
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275147
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275146
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275145
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275144
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275142
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275137
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275143
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275140
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд - фото 275139
Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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