Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Талановитий фотограф Стів Рое робить особливі знімки столиці Японії, які нагадують футуристичний незвичайний світ.

Знайомтесь, Стів Рое (Steve Roe) – цифровий художник та фотограф, який зараз мешкає у Сеулі. Незвичайна архітектура та ритм найбільшого міста і столиці Японії настільки захопила хлопця, що він перетворив свій профіль в соцмережі Instagram на сторінку прогулянок вечірнім Токіо. Яскраві вивіски, хмарочоси і незвичайні будівлі нагадують кадри з фільму "Той, хто біжить по лезу". Зацініть:

І ще: Ви не повірите, де зроблено ці неймовірні фото

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд

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