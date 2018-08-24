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Захопливі подорожі в об'єктиві фотографа-самоучки

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Американський фотограф надихає на мандри - фото 1
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe

Талановитий фотограф показує всю красу мандрівок, надихаючи зібратись та гайнути далеко від дому. Зацініть!

Знайомтесь, Нейт Любе (Nate Luebbe) – фотограф-самоучка, художник, альпініст і просто мандрівник, який захоплює своїми знімками. Хлопець мешкає в американському місті Боулдер, але це не заважає йому періодично досліджувати нові незнані міста. Тому не дивно, що профіль Нейта в соцмережі Instagram нагадує галерею з атмосферою ефектих локацій США та Британської Колумбії. Насолоджуйтесь!

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Американський фотограф надихає на мандри - фото 271911
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271910
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271909
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271908
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271907
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271906
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271905
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271904
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271903
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271902
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271901
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271900
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe
Американський фотограф надихає на мандри - фото 271899
Американський фотограф надихає на мандри / Nate Luebbe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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