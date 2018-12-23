Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото

  • 5
Захопливі мандри Елліота Хоукі - фото 1
Захопливі мандри Елліота Хоукі / elliothawkey.com

Талановитий фотограф ділиться знімками зі своїх мандрів, які надихають пакувати валізи та досліджувати світ.

Знайомтесь, Елліот Хоукі (Elliot Hawkey) – талановитий фотограф-самоучка, який зараз мешкає та працює у Портленді. Однак у вільний час він обожнює шукати нові місця по всьому світу. До того ж, хлопець займається альпінізмом та катається на сноуборді, чим можна пояснити чимало кількість засніжених знімків у його портфоліо. Також Елліот фокусується на природі та пейзажах без надмірного захоплення фотошопом.

І ще: Доторкнутися до легенди: кожен охочий зможе побачити Титанік на дні океану

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297109

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297110

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297111

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297112

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297113

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297114

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297115

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297116

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297117

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297118

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297119

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297120

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297121

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297122

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297123

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297124

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297125

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297126

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297127

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297128

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297129

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297130

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297131

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297132

Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото - фото 297133

Джерело всіх фото: elliothawkey.com

Читайте також: Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 2444
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • Вчора, 13:15
  • 3287
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 930835
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл