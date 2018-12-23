Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото

Талановитий фотограф ділиться знімками зі своїх мандрів, які надихають пакувати валізи та досліджувати світ.

Знайомтесь, Елліот Хоукі (Elliot Hawkey) – талановитий фотограф-самоучка, який зараз мешкає та працює у Портленді. Однак у вільний час він обожнює шукати нові місця по всьому світу. До того ж, хлопець займається альпінізмом та катається на сноуборді, чим можна пояснити чимало кількість засніжених знімків у його портфоліо. Також Елліот фокусується на природі та пейзажах без надмірного захоплення фотошопом.

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Джерело всіх фото: elliothawkey.com

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