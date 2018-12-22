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Доторкнутися до легенди: кожен охочий зможе побачити Титанік на дні океану

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Коштуватиме квиток 100 тисяч доларів - фото 1
Коштуватиме квиток 100 тисяч доларів

Американська компанія OceanGate планує нову експедицію з вивчення уламків "Титаніка" на дні Атлантики, учасниками якої можуть стати і звичайні люди.

Квиток в експедицію обійдеться у 100 тисяч доларів, що можна порівняти з вартістю подорожі першим класом на легендарному лайнері.

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Планується, що мандрівники будуть жити разом із командою дослідників і здійснять семигодинне занурення до "Титаніка" на підводному човні.

Охочі зможуть зануритися під воду, щоб побачити Титанік - фото 296880
Охочі зможуть зануритися під воду, щоб побачити Титанік / titanichistoricalsociety

Потенційним учасникам команди потрібно буде пройти відбір за фізичними даними та станом здоров'я, а також закінчити одноденний курс навчання.

Ті ж, хто поки не готовий до "глибоководних занурень" можуть почекати 2022 року, коли на воду спустять точну копію "Титаніка". Лайнер з приставкою "II" буде курсувати між Англією та США.

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Джерело: titanicsurveyexpedition
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