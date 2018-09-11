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Захопливі подорожі в об'єктива Кріса Поплавскі: яскраві фото
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Талановитий фотограф-самоучка фіксує свої мандри на камеру, викликаючи шалене бажання гайнути на край світу. Насолоджуйтесь!
Знайомтесь, Кріс Поплавскі (Chris Poplawski) – фотограф та оператор дрона, який зараз мешкає у Лос-Анджелесі, але надовго не засиджується вдома. Хлопець фокусується у своїх поїздках на ландшафтній та туристичній фотографії, тому не дивно, що його профіль в соцмережі Instagram має понад 84 тис. підписників. Зацініть!
І ще: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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