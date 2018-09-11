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Захопливі подорожі в об'єктива Кріса Поплавскі: яскраві фото

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Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 1
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф-самоучка фіксує свої мандри на камеру, викликаючи шалене бажання гайнути на край світу. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Кріс Поплавскі (Chris Poplawski) – фотограф та оператор дрона, який зараз мешкає у Лос-Анджелесі, але надовго не засиджується вдома. Хлопець фокусується у своїх поїздках на ландшафтній та туристичній фотографії, тому не дивно, що його профіль в соцмережі Instagram має понад 84 тис. підписників. Зацініть!

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Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275349
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275348
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275347
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275346
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275345
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275344
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275343
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275342
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275341
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275340
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275339
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275338
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275337
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 275336
Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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