Захопливі подорожі в об'єктива Кріса Поплавскі: яскраві фото

Талановитий фотограф-самоучка фіксує свої мандри на камеру, викликаючи шалене бажання гайнути на край світу. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Кріс Поплавскі (Chris Poplawski) – фотограф та оператор дрона, який зараз мешкає у Лос-Анджелесі, але надовго не засиджується вдома. Хлопець фокусується у своїх поїздках на ландшафтній та туристичній фотографії, тому не дивно, що його профіль в соцмережі Instagram має понад 84 тис. підписників. Зацініть!

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Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

Талановитий фотограф надихає на мандри / Chris Poplawski

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