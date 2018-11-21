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Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри

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Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 1

Талановитий фотограф ділиться своїми мандрівками світом та надихає їхати світ за очі.

Знайомтесь, Джесс Бонде (Jess Bonde) – 30-річний художник та фотограф, який мешкає та працює в Австралії. Чоловік обожнює подорожі та намагається фокусуватись саме на лайфстайлі та пейзажній зйомці, тому не дивно, що профіль Джесса в соцмережі Instagram має понад 125 тис. підписників.

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"Я мандрую останні 6 років, працюючи по всьому світі та концентруючись на фотографії упродовж 4 років", - ділиться він.

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290138

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290139

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290140

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290141

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290142

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290143

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290144

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290145

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290146

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290147

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290148

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290149

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290150

Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри - фото 290151

Всі фото: Jess Bonde

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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