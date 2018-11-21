Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри

Талановитий фотограф ділиться своїми мандрівками світом та надихає їхати світ за очі.

Знайомтесь, Джесс Бонде (Jess Bonde) – 30-річний художник та фотограф, який мешкає та працює в Австралії. Чоловік обожнює подорожі та намагається фокусуватись саме на лайфстайлі та пейзажній зйомці, тому не дивно, що профіль Джесса в соцмережі Instagram має понад 125 тис. підписників.

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"Я мандрую останні 6 років, працюючи по всьому світі та концентруючись на фотографії упродовж 4 років", - ділиться він.

Всі фото: Jess Bonde

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