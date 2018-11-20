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Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото

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Маленькі будиночки Кіото - фото 1
Маленькі будиночки Кіото / instagram.com/kyotojournal

Фотограф показує невеличкі, але дуже милі будівлі, які тісняться у японському місті Кіото.

Кіото - культурна столиця Японії, яка відома своїми величними старими храмами та імператорськими віллами. Але фотограф та засновник журналу Kyoto Journal Джон Ейнарсен (John Einarsen), який довгий час мешкає у місті, вирішив показати архітектуру Кіото з іншого ракурсу.

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Близько року тому він вирішив фіксувати на свій смартфон цікаві будівлі, які бачив під час щоденних поїздок велосипедом по місту. Так і виникла серія під назвою "Малі будівлі Кіото". Це варто побачити!

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290037

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Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290039

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290040

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290041

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290042

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290043

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290044

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290045

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290046

Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото - фото 290047

Всі фото: Kyoto Journal, John Einarsen

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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