Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото

Фотограф показує невеличкі, але дуже милі будівлі, які тісняться у японському місті Кіото.

Кіото - культурна столиця Японії, яка відома своїми величними старими храмами та імператорськими віллами. Але фотограф та засновник журналу Kyoto Journal Джон Ейнарсен (John Einarsen), який довгий час мешкає у місті, вирішив показати архітектуру Кіото з іншого ракурсу.

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Близько року тому він вирішив фіксувати на свій смартфон цікаві будівлі, які бачив під час щоденних поїздок велосипедом по місту. Так і виникла серія під назвою "Малі будівлі Кіото". Це варто побачити!

Всі фото: Kyoto Journal, John Einarsen

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