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Світ на 360 градусів: яскраві фото, які заворожують

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Світ у новій перспективі від румунського фотографа - фото 1
Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Талановитий фотограф вирішив показати світ з цікавої перспективи, і це варто побачити!

Знайомтесь, Влад Молдовіан (Vlad Moldovean) – молодий фотограф з Брашова, Румунії. Нещодавно він придбав камеру на 360 градусів, яка дозволяє створювати справді незвичайні кадри. Зважаючи на любов Влада до пейзажів, його роботи нагадують справді фантастичний міні-світ. Зацініть!

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Світ у новій перспективі від румунського фотографа - фото 290002

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа - фото 290001

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа - фото 290003

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа - фото 290004

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа - фото 290005

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа - фото 290006

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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