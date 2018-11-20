Світ на 360 градусів: яскраві фото, які заворожують

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Талановитий фотограф вирішив показати світ з цікавої перспективи, і це варто побачити!

Знайомтесь, Влад Молдовіан (Vlad Moldovean) – молодий фотограф з Брашова, Румунії. Нещодавно він придбав камеру на 360 градусів, яка дозволяє створювати справді незвичайні кадри. Зважаючи на любов Влада до пейзажів, його роботи нагадують справді фантастичний міні-світ. Зацініть!

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Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

Світ у новій перспективі від румунського фотографа / Vlad Moldovean

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