Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера

Молодий фотограф показує свої мандрівки світом через атмосферні знімки. Це варто побачити!

Знайомтесь, Томас Лоттер (Thomas Lotter) – фотограф-самоучка, який мешкає та працює у німецькому місті Штутгарт. Хлопець займається зйомкою їжі та машин, а також обожнює подорожувати світом за будь-якої нагоди. Кожна його поїздка наповнена враженнями та атмосферними світлинами, які надихають на мандри. Тому не дивно, що за профілем Томаса в соцмережі Instagram стежать понад 35 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь:

І ще: Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт

Джерело фото: instagram.com/lotter_live

Читайте також: Представлено найкращі знімки National Geographic Photo Contest 2018 року