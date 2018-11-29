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Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера

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Томас Лоттер показує свої мандри країнами - фото 1
Томас Лоттер показує свої мандри країнами / instagram.com/lotter_live

Молодий фотограф показує свої мандрівки світом через атмосферні знімки. Це варто побачити!

Знайомтесь, Томас Лоттер (Thomas Lotter) – фотограф-самоучка, який мешкає та працює у німецькому місті Штутгарт. Хлопець займається зйомкою їжі та машин, а також обожнює подорожувати світом за будь-якої нагоди. Кожна його поїздка наповнена враженнями та атмосферними світлинами, які надихають на мандри. Тому не дивно, що за профілем Томаса в соцмережі Instagram стежать понад 35 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь:

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Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292015

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Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292021

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Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292023

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292024

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292025

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292026

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292027

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292028

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292029

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292030

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292031

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292032

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292033

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292034

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292035

Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера - фото 292036

Джерело фото: instagram.com/lotter_live

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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