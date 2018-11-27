Представлено найкращі знімки National Geographic Photo Contest 2018 року

Представлені найкращі роботи National Geographic Photo Contest 2018 – щорічного фотоконкурсу знімків дикої природи, тварин або людей з різних країн.

National Geographic Photo Contest – мабуть, один з найпрестижніших фотоконкурсів у світі. З року в рік новачки фотомистецтва і досвідчені майстри фотозйомки подають на розгляд редакції впливового видання National Geographic тисячі знімків, і роботи ці справді вражають.

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Переможець конкурсу цього року стане відомий уже у наступному місяці, як і призери в трьох основних категоріях: дика природа, люди і місця. Сьогодні ми покажемо 10 робіт, які вразили нас найбільше. Сподіваємося, сподобаються вони і вам.

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