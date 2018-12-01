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Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих

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Мандрівки в об'єктиві Хуана Пабло де Мігеля - фото 1
Мандрівки в об'єктиві Хуана Пабло де Мігеля / juanpablodemiguel

Талановитий фотограф ділиться своїми подорожами світом, надихаючи людей пакувати валізи та досліджувати інші країни. Зацініть!

Знайомтесь, Хуан Пабло де Мігель (Juan Pablo de Miguel) – іспанський фотограф, який живе та мешкає в Мадриді. Чоловік вже встиг отримати чимало перемог на конкурсах завдяки своїм атмосферних фото. До того ж, його роботи використовують у таких відомих виданнях, як National Geographic, GEO Magazine, Landscape Photography Magazine, Indonesia Colors, Digital Photo, Digital Photographer, NYC|The Huffington Post, Daily Telegraph.

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Сам Хуан ж вважає, що фотографія є засобом натхнення та розуміння світу. Насолоджуйтесь цими пейзажами:

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292561

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292562

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292563

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292564

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292565

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Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292567

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292568

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292569

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292570

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292571

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292572

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292573

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292574

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292575

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292576

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292577

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292578

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292579

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292580

Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих - фото 292581

Всі фото: juanpablodemiguel.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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