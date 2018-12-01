Захопливі подорожі світом, від яких перехоплює подих

Талановитий фотограф ділиться своїми подорожами світом, надихаючи людей пакувати валізи та досліджувати інші країни. Зацініть!

Знайомтесь, Хуан Пабло де Мігель (Juan Pablo de Miguel) – іспанський фотограф, який живе та мешкає в Мадриді. Чоловік вже встиг отримати чимало перемог на конкурсах завдяки своїм атмосферних фото. До того ж, його роботи використовують у таких відомих виданнях, як National Geographic, GEO Magazine, Landscape Photography Magazine, Indonesia Colors, Digital Photo, Digital Photographer, NYC|The Huffington Post, Daily Telegraph.

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Сам Хуан ж вважає, що фотографія є засобом натхнення та розуміння світу. Насолоджуйтесь цими пейзажами:

Всі фото: juanpablodemiguel.com

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