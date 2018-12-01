Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри

Талановита фотограф зняла на камеру таємничі забуті будинки Скандинавії, які приховують чимало історій.

Знайомтесь, Брітт Мері Бай (Britt Marie Bye) – талановита фотограф, яка зараз живе та працює в Осло, у Норвегії. Останні кілька років вона шукає та фотографує забуті будинки Скандинавії.

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Жінка провела стільки часу на півночі та закохалась у ці ефектні пейзажі, непередбачувану погоду та доброту людей, що аж перебралась на Скандинавський півострів. Саме тут на її шляху й почали виникати занедбані будівлі, які бережуть історії та таємниці своїх попередніх власників.

Всі фото: bybrittm.com

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