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Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри

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Забуті помешкання Скандинавії - фото 1
Забуті помешкання Скандинавії / Britt Marie Bye

Талановита фотограф зняла на камеру таємничі забуті будинки Скандинавії, які приховують чимало історій.

Знайомтесь, Брітт Мері Бай (Britt Marie Bye) – талановита фотограф, яка зараз живе та працює в Осло, у Норвегії. Останні кілька років вона шукає та фотографує забуті будинки Скандинавії.

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Жінка провела стільки часу на півночі та закохалась у ці ефектні пейзажі, непередбачувану погоду та доброту людей, що аж перебралась на Скандинавський півострів. Саме тут на її шляху й почали виникати занедбані будівлі, які бережуть історії та таємниці своїх попередніх власників.

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292523

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292524

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292525

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292526

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292527

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292528

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292529

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292530

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292531

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292532

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292533

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292534

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292535

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292536

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292537

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292538

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292539

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292540

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292541

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292542

Фотограф показала занедбані помешкання Скандинавії: ефектні кадри - фото 292543

Всі фото: bybrittm.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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