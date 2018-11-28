Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії

Архітектори створили затишне помешкання для родини в Індії, яке поєднує сучасність та стиль з особливостями країни.

Компанія GA design спроектувала стильний дім в індійському місті Лонавла, показавши, яким має бути помешкання для сучасної родини. Будівля із незвичайним зовнішнім виглядом має два поверхи: на першому – вітальня, кухня, спа та джакузі, а на другому – три спальні. Архітектори також створили модний інтер'єр, який поєднує скло, шкіру та дерево. До того ж, з будівлі відкривається красивий вид на долину.

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Всі фото: Prashant Bhat

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