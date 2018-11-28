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Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії

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Сімейна вілла в Індії - фото 1
Сімейна вілла в Індії / Prashant Bhat

Архітектори створили затишне помешкання для родини в Індії, яке поєднує сучасність та стиль з особливостями країни.

Компанія GA design спроектувала стильний дім в індійському місті Лонавла, показавши, яким має бути помешкання для сучасної родини. Будівля із незвичайним зовнішнім виглядом має два поверхи: на першому – вітальня, кухня, спа та джакузі, а на другому – три спальні. Архітектори також створили модний інтер'єр, який поєднує скло, шкіру та дерево. До того ж, з будівлі відкривається красивий вид на долину.

І ще: Інтер'єри цих квартир виглядають як станції метро Києва

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Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291761

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291762

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291763

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291764

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291765

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291766

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291769

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291767

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291768

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291770

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291771

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291772

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291773

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291774

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291775

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291776

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291777

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291778

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291779

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291780

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291781

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291782

Як виглядає сучасна вілла для родини в Індії - фото 291783

Всі фото: Prashant Bhat

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Джерело: luxury-house
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