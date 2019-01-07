Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото

Доменік та Еліза Кук почали подорожувати Австралією, продаючи власне вино.

Знайомтесь, австралійці Доменік та Еліза Кук мандрують країною на чарівному фургоні Kombi 1972 року і популяризують власний бренд вина "Down The Rabbit Hole". Пара завела профіль в соцмережі Instagram, де у них понад 25 тисяч прихильників. А все тому, що свої подорожі вони знімають на камеру та публікують поряд з красивими розкладками з вином.

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Джерело всіх фото: instagram.com/downtherabbitholewines

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