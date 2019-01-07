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Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото

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Пара мандрує Австралією і продає вино - фото 1
Пара мандрує Австралією і продає вино / instagram.com/downtherabbitholewines

Доменік та Еліза Кук почали подорожувати Австралією, продаючи власне вино.

Знайомтесь, австралійці Доменік та Еліза Кук мандрують країною на чарівному фургоні Kombi 1972 року і популяризують власний бренд вина "Down The Rabbit Hole". Пара завела профіль в соцмережі Instagram, де у них понад 25 тисяч прихильників. А все тому, що свої подорожі вони знімають на камеру та публікують поряд з красивими розкладками з вином.

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Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298717

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298718

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298719

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298720

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298721

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298722

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298723

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298724

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298725

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298726

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298727

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298728

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298729

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298730

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298731

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298732

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298733

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298734

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298735

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298736

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298737

Пара мандрує Австралією на фургоні з вином: яскраві фото - фото 298738

Джерело всіх фото: instagram.com/downtherabbitholewines

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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