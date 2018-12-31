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У National Geographic показали панораму островів Норвегії: вражаючі фото

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Острови у Норвегії - фото 1
Острови у Норвегії / instagram.com/michaelclarkphoto

Відоме видання National Geographic поділились ефектними кадрами Лофотенських островів на півночі Норвегії.

На офіційній сторінці National Geographic в соцмережі Instagram з'явилась серія кадрів з Лофотенських островів у Норвегії. Ефектну панораму вдалось зафіксувати фотографу Майклу Кларку.

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"Панорама хмарного арктичного літнього ранку у Тролльсфіорді на Лофотенських островах на півночі Норвегії. Вид цього ранку здивував мене", – відзначив він.

Гортайте серію:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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